Lady Gaga baffuta e sexy per Artpop

11:14 - Prima ha mostrato le mutandine all'aeroporto di Berlino, poi ha fatto una passeggiata con un'enorme parrucca e quasi irriconoscibile anche ai suoi fan e infine si è presentata in un negozio di dischi per presentare l'album "Artpop", in uscita il 12 novembre. Lady Gaga è tornata più trasgressiva che mai.

Impaziente, "non vedo l'ora", e ansiosa, "molto preoccupata", Lady Gaga ha descritto così il suo stato d'animo prima della presentazione a Berlino di "Artpop". La cantante ha presentato i suoi fan, accompagnata al pianoforte, il brano inedito "Gypsy".