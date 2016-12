Tgcom24 >

Lady Gaga, "Artpop" debutta al numero uno negli Usa ma non sfonda 20 novembre 2013

15:06 - Al numero uno della classifica degli album più venduti c'è ancora una volta lei: Lady Gaga. Il nuovo album "Artpop" ha debuttato direttamente in vetta alla Top200 di Billboard. Ma non è tutto oro quel che luccica: con 260mila copie vendute è lontanissimo dalle cifre del debutto di Eminem (792mila) di settimana scorsa, ma anche al di sotto di quelli delle rivali Katy Perry (286mila) e Miley Cyrus (270mila). Il trono vacilla?