Lady Gaga, all'asta la bambola di Hello Kitty creata in suo onore

10:32 - Anche Lady Gaga è entrata nel magico mondo di Hello Kitty. E' stata infatti presentata a Tokyo una bambola creata a sua immagine e somiglianza, che sarà battuta all'asta per finanziare borse di studio negli Stati Uniti dedicati agli studenti giapponesi colpiti dal terremoto del 2011. Si tratta di un'edizione estremamente limitata che conta - oltre a quello in possesso di Gaga - un solo altro esemplare al mondo.

"Mi preoccupa davvero molto il futuro di questo Paese e delle persone che vivono qui - ha dichiarato la Gaga durante la presentazione del prezioso giocattolo - Quindi farò qualsiasi cosa sia in mio potere per aiutarli".



La bambola di Hello Kitty sarà battuta all'asta dall'associazione no-profit Tomodachi e l'intero ricavato verrà devoluto alla Stella Adler Performing Arts Fellowship, un'istituto d'arte che si occupa di finanziarie borse di studio negli Stati Uniti per gli universitari giapponesi più meritevoli e talentuosi.