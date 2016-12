La "Scuola milanese" alla Salumeria della Musica

08:50 - Niente banchi, niente lavagne, gessetti o registri, solo tavolini e un palcoscenico, sul quale si canta, si suona e si racconta una città, Milano, attraverso i suoi maestri Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, ma anche attraverso ricordi e memorie collettivi e un'eredità cittadina, che accomuna molti. Nasce "Scuola milanese. Storie e canzoni tra i banchi di nebbia”, una rassegna in nove serate a cadenza quindicinale, che la Salumeria della Musica ospiterà a partire dal 18 novembre 2013.

Promotori dell'iniziativa tre protagonisti della canzone d’autore milanese: Carlo Fava, Claudio Sanfilippo e Folco Orselli, ideatori, insieme a Gianluca Martinelli e a Massimo Genchi, direttore dello storico locale del capoluogo lombardo, oltre che conduttori della rassegna. Intento delle serate: raccontare Milano, darle un volto, ogni sera diverso. Ci sarà così la Milano della musica, ma anche quella dell'architettura, della poesia, della moda, della parola... Diverse sfaccettature della stessa metropoli vista attraverso gli occhi e le voci dei tanti ospiti, che si avvicenderanno sul palcoscenico, musicisti, poeti, scrittori, sportivi, che hanno vissuto Milano e con lei hanno stretto un patto indissolubile. Da Antonio Crepax a Piero Colaprico, passando per Enrico Intra, Gabriele Calindri, Elio Fiorucci e molti altri.



Alla colonna sonora di questo grande affresco della “milanesità” ci penseranno i tre cantautori Carlo Fava, interprete di un rinnovato teatro canzone, sempre in equilibrio tra ironia, amore, politica, fautore di originali incontri tra il jazz, canzone d’autore, musica classica; Claudio Sanfilippo, memoria storica della Milano nascosta, raffinato cantautore con echi tra il Brasile e il folk, finissima scrittura e poesia nella struttura letteraria delle sue canzone e Folco Orselli, grande interprete di atmosfere rock blues, forte carica comunicativa, splendido raccontatore di storie in musica. Tre artisti, tre stili diversi, tre modi di fare musica e raccontarla. Saranno loro a regalare le suggestioni musicali che accompagneranno le tante storie, serata dopo serata. Con loro una band della Scuola Milanese Danilo Minotti (chitarre), Marco Brioschi (tromba, flicorno), Marco Ricci (basso, contrabbasso), Max Furian (batteria).



Si parte lunedì 18 novembre con “Milano, se me lo dicevi prima”, che vedrà sul palco il comico Antonio Cornacchione, il giornalista Antonio Lubrano e il vicedirettore del “Corriere della Sera”, Giangiacomo Schiavi.



Queste le altre serate:

Milano città aperta, Milano sotto le stelle del jazz, Milano e le forme, Milano, quando è moda è moda, Sentirsi innamorati a Milano, Milano in versi, Milano spara la polizia risponde, Milano a strisce, Milano in scena, Miracoli a Milano e Milano in movimento.

E queste le date: 12 dicembre, 16 gennaio, 30 gennaio, 13 febbraio, 27 febbraio, 13 marzo, 27 marzo, 10 aprile, 8 maggio.