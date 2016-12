La Pausini: "Non date soldi a chi vi promette un incontro con me"

09:47 - I fan di Laura Pausini devono stare alla larga da chi promette un incontro con il loro idolo in cambio di denaro. Dalla pagina Facebook, la cantante avverte gli ammiratori della presenza di un truffatore che usa il suo nome per raggirare le persone: "Ho appena saputo che da circa un anno c'è una persona che chiede soldi promettendo un'incontro con me. Vi prego di NON accettare mai queste proposte perché sono truffe vere e proprie".

"L'unico vero modo per rimanere in contatto con me senza farvi prendere in giro da nessuno é tramite il mio fan club ufficiale che è uno solo e cioè www.laura4u.com - chiarisce Laura - E' gestito direttamente dalla mia famiglia e 3 nostri seri e fidati collaboratori. Non fatevi fregare, se vi chiedono soldi x un autografo, x una foto, x un incontro sappiate che vi stanno truffando".