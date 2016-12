La danza sbarca al cinema

13:31 - Al cinema sbarca il grande balletto classico "Don Quixote", in diretta dalla Royal Opera House di Londra mercoledì 16 ottobre, con il celebre ballerino cubano Carlos Acosta nel ruolo di Basilio. La coreografia, tra le più famose e acclamate, è del maestro Marius Petipa.

Si tratta del prossimo appuntamento della stagione live al cinema, distribuita in Italia da QMI, in diretta dal grande teatro inglese, un’occasione per vivere l’esperienza di uno dei più importanti teatri del mondo, a pochi passi da casa e ad un prezzo accessibile per tutti i curiosi e gli appassionati. Per tutte le informazioni www.rohalcinema.it