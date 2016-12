Kim Kardashian e Kanye West, passione nel deserto

10:03 - Una folle corsa in moto, nel deserto, ad alto tasso erotico. Kanye West presenta il video del nuovo singolo "Bound 2" al "The Ellen DeGeneres show" e la protagonista non poteva che essere Kim Kardashian. La fidanzatina, neo mamma della loro piccola North, si mostra a seno nudo e a cavalcioni sulla motocicletta. Come una vera pantera del sesso.

I neogenitori, presto sposi dopo che lui le ha regalato un diamante che passerà nella storia, sono sempre più uniti e felici. Tanto che adesso collaborano l'uno ai progetti dell'altra. Lui è apparso più volte nel reality delle sorelle Kardashian, lei per ricambiare è guest star nel nuovo video. Una coppia perfetta, fuori e dentro le mura domestiche.