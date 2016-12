Ke$ha, lato B perfetto su Instagram

08:21 - Rifugiata in uno sperduto chalet di montagna, Ke$ha sa come scaldare l'atmosfera. Dopo gli scatti hot di qualche settimana fa, la cantante è infatti tornata a stuzzicare i suoi fan immortalando il suo lato B perfetto su Instagram. Girata di schiena e con una maliziosa camicia scozzese legata intorno alla vita, Ke$ha mette in mostra le sue curve mozzafiato scatenando le fantasie dei maschietti.

Non è la prima volta che Kesha condivide il suo lato più sexy e selvaggio sul web. Qualche giorno fa aveva infatti pubblicato degli scatti audaci e trasgressivi che lasciavano ben poco spazio all'immaginazione, in cui appariva in perizoma e raggicalze sotto una pioggia di lustrini.