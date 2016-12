Katy Perry e Rihanna, amiche esplosive

11:29 - Katy Perry e Rihanna si sono concesse una serata insieme a Los Angeles. A postare gli scatti social è la cantante delle Barbados, che commenta ironica:"Lei e lei... è sempre bellissimo vedere la mia piccola gattina Lil Kitty". Sorridenti, felici e sempre sensuali, le due sembrano essersi divertite parecchio. Maxi t-shirt per Riri e abitino sexy per Katy, le cantanti formavano davvero una coppia esplosiva.

Rihanna, che ha da poco inaugurato il suo nuovo look bon-ton con un caschetto in pieno stile Valentina, si lascia coprire gli occhi da una civettuola Katy Perry mentre alza il calice. Nessuna foto ad immortalare il resto della serata ma, conoscendo il loro passato, non è difficile immaginare come sia finita...