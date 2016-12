11:08 - Scalza Justin Bieber e persino Lady Gaga, che deve accontentarsi di una "misera" terza posizione. Katy Perry è la nuova regina di Twitter, con i suoi 46,529,319 milioni di follower. Al secondo posto c'è infatti il 19enne cantante canadese che non sta vivendo un periodo felice e che si ferma, si fa per dire, a 46,507,827 milioni di seguaci sul sito di microblogging più famoso al mondo.

Katy ha da poco lanciato il nuovo album "Prism" che segna la rinascita dopo il divorzio da Russell Brand e il nuovo amore John Mayer. Non si accontenta di scalare le classifiche dei dischi più venduti e punta direttamente ai social network. Che la premiano, a discapito di Miss Germanotta, che da anni ormai delizia i suoi "mostri" su Twitter e che per far decollare il nuovo lavoro Artpop le sta provando davvero tutte ma, per ora, si deve accontentare di 40,401,378 followers. Il primo a non essere una star della musica è Barack Obama, quarto con poco meno di 40 milioni di follwers, esattamente 39,275,260. Quinta è Taylor Swift, sesto è l'account di Youtube, settima Britney Spears, ottava Rihanna, nona Instagram e decimo Justin Timberlake.