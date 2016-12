Katy Perry, bellezza acqua e sapone

10:25 - Abbandonato il look stravagante e quasi da cartone animato del passato, Katy Perry si scopre adulta e raffinata. Nelle foto promozionali del nuovo disco "Prism" in uscita il 22 ottobre la cantante appare in tutta la sua bellezza acqua e sapone. In messo ai campi e baciata dal sole, la cantante di "Roar" ammalia con i suoi occhi azzurri.

C'è grande attesa per il disco che ha già conquistato i critici musicali americani che hanno ascoltato le tracce più di un mese fa. Tracklist di "Prism": 1. Roar 2. Legendary Lovers 3. Birthday 4. Walking On Air 5. Unconditionally 6. Dark Horse 7. This Is How We Do 08. International Smile 9. Ghost 10. Love Me 11. This Moment 12. Double Rainbow 13. By the Grace of God 14. Spiritual 15. It Takes Two 16. Choose Your Battles