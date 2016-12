15:23 - Dopo il grande successo di qualche mese fa con "I See You", tornano i Jutty Ranx con l'inedita "Lover & A Fool". Un singolo, e relativo video, che anticipa l'attesissimo album digitale in uscita il 13 Ottobre. Nei giorni scorsi la band ha anche partecipato a Edicola Fiore, ospite di Fiorello, per presentare il nuovo brano.