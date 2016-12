18 dicembre 2013 Justin Timberlake interrompe lo show per la proposta di matrimonio Il futuro sposo si è dichiarato sul palco, a pochi metri dal cantante Tweet google 0 Invia ad un amico

13:27 - Fuori programma romantico durante il concerto di Justin Timberlake. Il cantante ha infatti interrotto il suo show a Louisville, in Kentucky, per dare la possibilità ad un fan di fare la proposta di matrimonio alla compagna. Timberlake ha fatto salire sul palco la coppia e il futuro sposo si è inginocchiato, infilandole poi l'anello al dito tra le ovazioni del pubblico. A pochi metri da loro Justin, cerimoniere speciale del lieto evento.

Joshua Clemons e Kim Martin erano andati insieme al concerto di Timberlake ed erano proprio sotto il palco ad ascoltare la romantica "That Girl" quando Timberlake ha fermato il concerto e li ha portati tutti e due al centro del palco. "Josh mi ha chiamato prima - ha detto al microfono il cantante - C'è qualcosa che vuole chiederti".



A quel punto Joshua si è inginocchiato davanti alla sua bella, come vuole la tradizione, e al sì della ragazza tutto lo stadio è esploso in un grido di gioia.