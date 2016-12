Justin Bieber, notte brava con Tatiana

15:19 - In meno di 24 ore il video con Justin Bieber che dorme in una stanza d'albergo dopo una notte di eccessi è stato visto da 9 milioni di persone, ma la caccia al nome della signorina che lo ha diffuso in Rete sembra chiusa. Perché i media brasiliani sono tutti concordi su Tatiana Neves Barbosa. Brasiliana, 26 anni, già Miss Bikini Wellness 2012, sarebbe un'attrice, stripper e bodybuilder.

In realtà, la versione che circola è che la ragazza abbia inviato il video in cui si compiace di essere in camera con l'idolo delle teenager a un amico. Che a sua insaputa lo avrebbe poi reso pubblico. Gli amici di Bieber sostengono che la fanciulla si sarebbe imbucata a una festa nella villa affittata dalla star come conoscente di un ospite. Anche se restano ancora avvolte nel mistero le ore successive. E' una escort? Un'amica? Una semplice imbucata? Ah saperlo.