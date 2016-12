26 dicembre 2013 Justin Bieber manda nel panico milioni di fan: "Miei adorati Beliebers, mi ritiro" Già qualche giorno fa la notizia era uscita venendo però smentita. Ora la popstar ribadisce via Twitter la sua intenzione di lasciare. Verità o solo mossa promozionale? Tweet google 0 Invia ad un amico

12:22 - Milioni di Beliebers sono nel panico. Justin Bieber insiste e conferma la sua intenzione di vole smettere con la musica. La notizia era già circolata qualche giorno fa ma sembrava essere uno scherzo ben presto smentito. Ma ora è lo stesso Justin a ribadirla con un nuovo tweet: "Miei amati beliebers, è ufficiale, mi ritiro", ha scritto il giorno di natale. Un'affermazione non certo dedicata a pochi intimi visto che i suoi follower superano i 40 milioni.

Il primo tweet è stato seguito da un altro nel quale se l'è presa con i mezzi di informazione. "I media parlano un sacco di me. Raccontano molte bugie e vogliono vedermi fallire ma non vi lascerò mai, essere un belieber è un stile di vita".



Il dubbio sacrosanto è che Bieber in realtà i media da un parte li critichi e dall'altra li usi a suo piacimento. Tutta la storia del ritiro potrebbe essere alla fine semplicemente un bel mezzo per attirare su di sé i riflettori nel momento in cui deve lanciare il suo film "Believe", uscito nelle sale proprio il giorno di natale. Non a caso l'argomento ritiro è stato ben presto abbandonato per lasciare il campo a una serie di tweet tutti incentrati sul film e su inviti ad andarlo a vedere.