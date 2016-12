Justin Bieber filmato a letto da una escort brasiliana

09:30 - Dopo lo scandalo del bordello a Rio de Janeiro, arriva anche un video che "inchioda" Justin Bieber. Insomma, per il bad boy non c'è pace. Le immagini sono inequivocabili: si vede il giovane cantate che dorme su un letto, senza maglietta, coperto dalle lenzuola e con l'inseparabile cappellino rosso vicino. La clip è girata, con il telefonino, da una avvenente fanciulla che in molti in Rete identificano come una escort.

Il nome della ragazza sarebbe Gaby Del Campo, una prostituta brasiliana, la stessa che poi sul suo account Twitter ha postato una foto con una mazzetta di dollari: "Grazie Justin per il dono". E questa è solo la seconda indiscrezione del tour - non solo musicale - sudamericano di Justin. Dopo Selena Gomez, l'idolo delle teenager è inconsolabile. I guai mediatici sono appena cominciati.