Julie Depardieu: "Tra cinque anni papà Gerard sarà morto"

09:44 - E' molto dura con il padre e con il suo stile di vita, Julie Depardieu critica apertamente il padre Gerard in una intervista a "Le Monde". Lo definisce un "mascalzone", una persona di cui "non bisogna fidarsi". Poi affonda: "Tra cinque anni, mio padre non ci sarà più".

"Non invecchierà più di tanto - racconta - Ora ha 65 anni, non è tanto. Ma quando sai ciò che fa, non durerà tanto, te lo dico, tra cinque anni non ci sarà più. E' lui il prossimo, lo so. Non durerà". Julie appare molto rancorosa: "E' un mascalzone, dice una cosa, ma può fare il contrario, bisogna diffidare, non si sa mai. Non è un traditore, no, ma comunque non bisogna fidarsi".



La figlia attacca l'attore anche sulla fine del fratello Guillaume, morto prematuramente nel 2008: "E' un handicappato, uno che non può mai stare fermo in un posto. Quando sei piccolo, hai bisogno di un confronto con tuo padre. Guillaume ha molto sofferto il fatto che non badasse a lui". Julie, 40 anni, non ha mai avuto un buon rapporto con il padre. Tanto da voler cancellare le somiglianze fisiche, rifacendosi il naso per cinque volte: "E' una questione identitaria, non volevo essere più bella, ma soltanto non avere quel naso lì, che assomigliava troppo a quello di un membro della mia famiglia".