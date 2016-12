Julia Roberts, gambe nude e super-sexy

10:13 - Il tempo sembra essersi fermato per Julia Roberts. A 46 anni la diva di Hollywood ha sfoggiato gambe nude e perfette davanti all'obbiettivo di Cedric Buchet per "Marie Claire". Un fisico al top per l'attrice premio Oscar, che ha svelato di avere uno strano rapporto con i social media: "Sono un po' come lo zucchero filato. Non puoi resistere, ma quando finisci ti ritrovi con le dita appiccicose e il piacere dura solo un istante".

Grazie al ruolo in "August: Osage County" - film che uscirà negli Stati Uniti il prossimo dicembre - la Roberts è già tra le favorite nella corsa agli Oscar. Per lei si tratterebbe del secondo riconoscimento degli Academy, dopo la statuetta vinta nel 2001 grazie all'interpretazione in "Erin Brockovich - Forte come la verità". "Ogni attore vuole vincere un Oscar - ammette l'attrice - Ma non significa che debba far ruotare le cose intorno a questo obiettivo. Se dovesse capitare di nuovo per me sarà un'emozione completamente diversa".