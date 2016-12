Jovanotti incoronato artista dell'anno dall'Academy Medimex

09:34 - Il 2013 è stato decisamente l'anno di Jovanotti. Trionfatore negli stadi con il suo "Backup Tour", Lorenzo Cherubini è stato anche votato artista dell'anno dall'Academy Medimex, la fiera dell'industria musicale in corso a Bari dal 6 all'8 dicembre. Tra gli altri premiati Francesco De Gregori per il miglior album e Fedez per il miglior tour emergente.

Listen to the Future recita la scritta che campeggia in uno degli spazi adibiti agli incontri. Per tre giorni a Bari si discute di futuro della musica con artisti e addetti del settore. Ma se il futuro è importante, non si perde d'occhio il presente e il passato prossimo.



Ecco quindi ecco sfilare il meglio dell'anno passato, con i premi Academy, assegnati da una giuria di direttori di testate, giornalisti musicali e deejay. Prendendo in considerazione il periodo compreso tra il 20 luglio 2012 e il 20 luglio 2013, i giurati hanno prima indicato i tre titoli-artisti preferiti in ciascuna delle otto categorie stabilite, e in una seconda fase hanno selezionato i vincitori tra i cinque più votati in ciascuna categoria.



Alla luce delle votazioni però, alle otto categorie si è dovuto aggiungere un premio ad hoc. Quello per Jovanotti, artista dell'anno, una assegnazione resa necessaria dal plebiscito nei suoi confronti. Impegnato a lavorare su un nuovo progetto a New York, Lorenzo è intervenuto solo in video, tra ringraziamenti e un brano realizzato apposta per l'occasione, molto simile a "La cumbia di chi cambia" e, non a caso, con un testo tutto incentrato sul cambiamento.



Presente sul palco di Bari in persona invece Francesco De Gregori, premiato per "La strada", album che ha avuto "una genesi molto difficile e laboriosa" ma che alla fine si è rivelato come uno dei suoi più ispirati degli ultimi anni, al punto da avere "una vita molto lunga". Dal classico al nuovo, con Andrea Nardinocchi premiato come artista emergente. Il ritorno di di Vasco Rossi dal vivo è stato onorato con la vittoria nella categoria tour dell'anno, mentre il tour emergente del 2013 è stato il "Brainwash Tour" di Fedez, presente a ritirare il premio per la gioia delle tante ragazzine accalcate nello spazio incontri e in estasi per il loro idolo.



Nelle altre categorie vittoria per Cesare Cremonini tra i videoclip con "La nuova stella di Broadway", "La Sesion Cubana World Tour" di Zucchero è stato votato come il miglior tour italiano all'estero, mentre il ritorno di David Bowie dopo oltre dieci anni di silenzio, "The Next Day", è stato giudicato il miglior album estero.