Jovanotti fa rivivere la festa live

12:55 - Lorenzo Jovanotti chiude un anno di successi tra album e tour con il lancio, il 19 novembre, di "Lorenzo negli stadi - Backup Tour 2013". Il progetto discografico testimonia un lungo viaggio in Italia lungo 12 stadi da Nord a Sud e prevede un doppio cd, doppio dvd (con concerto, prove e backstage) e un libro di novantasei pagine. Una scaletta di oltre 30 canzoni costruita su 25 anni di hit.

Nel doppio dvd - realizzato da Nicolo Cerioni e Leandro Manuel Emede per SUGARKANEstudio - c'è un primo volume che contiene l'intero concerto senza tagli e interruzioni mentre il secondo dvd contiene il documentario del backstage e delle prove e un file in FullHD per vedere il concerto nel computer, cellulari e tablet. Nei 2 dischi c'è l'intero concerto audio, mixato da Pino Pischetola, che del tour è stato il sound engineer. Nella tracklist hit come "Non m’annoio", "Gimme Five", "Raggio di sole", "Serenata Rap", "Io danzo", "Bella", "Baciami ancora", "Una tribù che balla" e "Penso positivo".