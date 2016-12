Jovanotti: "Col sole in fronte negli stadi"

10:46 - Lorenzo Jovanotti non si ferma un attimo. Ecco che arriva "Lorenzo negli stadi - Backup Tour 2013" che contiene due cd, due dvd (con immagini del concerto, prove e backstage firmate SugarKane Studio) e un libro di 96 pagine a testimonianza dello spettacolare live estivo del cantante. "E siamo qui con il sole in fronte e nessuna voglia di abbassare il tiro", dice Lorenzo.

"Ci abbiamo messo dentro una valanga di musica e di immagini. - scrive sempre su Facebook - L’audio è preso in gran parte da Milano (prima e seconda data di San Siro) con alcune cose da altri stadi. Il DVD contiene l’intero concerto senza tagli e nel dvd 2 ci sono un po’ di extra. Il futuro io non lo conosco ma questa traversata l’abbiamo fatta, è raccontata qui, e l’abbiamo fatta insieme. Qualcuno a bordo, qualcuno a soffiare sulle vele, qualcuno ad aspettarci al varco, qualcuno a tracciare la rotta".



"Il disegno della copertina e quello interno con tutta la band è di Matteo Scalera, un artista italiano che lavora anche per Marvel Comics. - rivela Lorenzo - Me l’ha presentato Davide Toffolo dei “tre allegri” (grande autore di graphic novels). L’idea di una immagine “fumetto” mi è nata dal non riuscire a trovare una foto che sintetizzasse il clima dei concerti. Ne abbiamo viste migliaia ma non ce n’era UNA che potesse da sola raccontare com’era stare lì. Ci voleva qualcosa che andasse oltre la realtà, perchè in effetti l’atmosfera che si creava negli stadi è davvero difficile da trasferire con una sola foto. I fumetti sono stati una delle fonti di ispirazione del concept dello spettacolo, dai costumi ai colori usati al tipo di approccio sonoro, e alla fine abbiamo chiuso il cerchio usando un fumettista per la copertina “supereroica”. Il libretto interno come al solito è curato da Sergio Pappalettera, il mio artdirector storico che ha seguito la grafica dei miei dischi dal 1990".



"Lorenzo negli stadi - Backup Tour 2013" testimonia un lungo viaggio in Italia lungo 12 stadi da Nord a Sud. Una scaletta di oltre 30 canzoni costruita su 25 anni di hit.