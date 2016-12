Joseph Gordon-Levitt e Lady Gaga coppia esplosiva ma solo per Natale

11:14 - E poi succede che un attore con la passione per il canto e una delle popstar più chiacchierate del momento si ritrovano assieme e stupiscono tutti. Una coppia esplosiva e romantica quella di Joseph Gordon-Levitt e Lady Gaga che si è esibita sulle note di "Baby It's Cold Outside" per lo speciale natalizio "Muppet Holiday Spectacular". Chissà se la collaborazione tra i due continuerà in sala di incisione...

Entrambi gli artisti in questo momento sono impegnati in una massiccia campagna promozionale. Lady Gaga cerca di risollevare le sorti del suo ultimo disco "Artpop" che nella classifica americana non sta andando molto bene. Invece Gordon-Levitt al momento è nelle sale con il chiacchierato "Don Jon" in cui interpreta un ragazzo appassionato di film porno.