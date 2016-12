Jonas Brothers, la band si scioglie

16:15 - Quando giorni fa avevano annullato il tour per una "profonda spaccatura" i fan avevano intuito che per i Jonas Brothers non era un momento facile. Adesso arriva la notizia ufficiale: la band si è sciolta. A "People", infatti, Kevin Jonas ha confessato: "Per il momento è finita". Che fa intuire una sorta di pausa di riflessione, come sottolinea Nick: "Non so se per sempre, è molto difficile da dire, ma di certo abbiamo chiuso un capitolo".

"E' stata una decisione unanime", evidenzia Joe. I fratelli da tempo maturavano questa decisione, che è arrivata il 3 ottobre, quando si sono incontrati. "Mi sentivo in trappola, avevo bisogno di condividere il cuore con i miei fratelli", ha aggiunto. Insomma, per ora la band tanto amata dalle ragazze si scioglie. Ma non è detto che sia per sempre.