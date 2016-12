Jonas Brothers: "Gay? No offesa"

10:41 - I Jonas Brothers sono tornati ed hanno lanciato il secondo singolo "First Time" con un video speciale in cui sono stati coinvolti tutti gli amici dei fratelli. Joe, Kevin e Nick hanno posato per Out Magazine mostrandosi cresciuti anche dal punto di vista fisico, grazie alla palestra. Sui rumors che da sempre li indicano come omosessuali i tre rispondono all'unisono: "Abbiamo un sacco di amici gay e fan gay. Non è una offesa".

Nick confessa di amare molto il teatro: "E qualche volte recito, mi occupo anche di moda e di un sacco di altre cose". Sempre il cantante si esprime sul twerking di Miley Cyrus: "L'ho vista agli Mtv Video Music Awards e mi ha fatto ridere, è molto intelligente. Abbiamo sempre creduto in lei e avrà ancora successo".