John Lennon e Jim Morrison? Se fossero vivi oggi sarebbero così... 22 novembre 2013

08:27 - Stelle della musica, tutte accomunate da un unico destino: una fine precoce. Come sarebbero oggi Kurt Cobain, Elvis Presley, Jim Morrison o Janis Joplin. E come apparirebbe il volto di un John Lennon invecchiato? Qualcuno ha provato a dare una risposta realizzando, con una speciale tecnologia, i ritratti invecchiati, di alcune icone del rock. E in alcuni casi i risultati sono davvero sorprendenti.