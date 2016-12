John Legend: "Celebro il mio amore"

10:19 - John Legend è uno dei più importanti, e talentuosi, esponenti del soul americano. I numeri parlano chiaro: sette milioni di dischi in tutto il mondo e nove Grammy Awards. "Love In The Future" è il titolo del nuovo album e come dice il titolo è un omaggio all'amore. John ha sposato la modella Chrissy Teigen proprio a Como, dove si sono conosciuti sei anni fa: "Ho voluto inserire spezzi del mio matrimonio nel video All Of Me", spiega a Tgcom24.

Perché hai deciso di inserire una scena del tuo matrimonio nel video "All Of Me"?

Questa canzone parla dell'amore universale ma ovviamente anche del mio. Mi sembrava giusto inserire un qualcosa di personale nel video e per questo ho chiesto ad un mio amico che era al matrimonio di riprendere la scena del bacio con mia moglie Chrissy, dopo il sì.



Come hai conosciuto Chrissy?

Durante la settimana della moda, sei anni fa. La pierre di Gucci poi ci ha mandati a Como e lì con Chrissy le cose si sono fatte serie e ci siamo innamorati. Dopo questi due giorni ci siamo fidanzati.



"Love In The Future" contiene venti brani, avevi l'urgenza di comunicare?

Sì. Il passato non si dimentica ma con questo disco volevo ci fosse un'evoluzione della mia matrice soul. Era importante che ci fosse una ventata di freschezza in questi brani. Insomma si impara anche dagli errori del passato per poi andare avanti.



A luglio hai cantato a Milano, cosa ricordi di quella sera?

E' stato magico anche perché ho portato con me mio padre a cui sono molto legato. Quando i miei hanno divorziato ha cresciuto lui me e i miei fratelli. Comunque mio padre è instancabile, ricordo che a Milano volevo riposare per via del concerto, ma lui voleva subito andare in giro a scattare foto (scoppia a ridere, ndr).



La tua carriera è nata dalla gavetta ma i social quanto hanno inciso per Miley Cyrus o gli One Direction?

Molto anche se poi la spinta maggiore l'ha data la televisione ad entrambi: Miley viene da "Hannah Montana" e gli One Direction da "X Factor". Certo, poi i social network hanno creato aspettative e rinforzato la loro popolarità fino a diventare dei veri e proprio casi musicali.



Il cantautore si è esibito nella sera del 3 ottobre in uno showcase esclusivo negli studi di Radio Deejay di Milano. Sette brani in scaletta per 45 minuti di concerto che saranno disponibili per sei mesi in esclusiva su Spotify.