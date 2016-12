Jessica Alba, che pancione!

11:19 - E a sorpresa Jessica Alba sfoggia un bel pancione sul set del nuovo film "How to Make Love Like an Englishman" che si sta girando a Malibu. Ma i fan stiano tranquilli, la sensuale attrice è incinta solo per esigenze di scena.

Jessica è stata paparazzata al suo ingresso in roulotte magrissima e in forma e poi è apparsa con un pancione di nove mesi. Interpreta Kate la sorellastra di Salma Hayek, fidanzata di Richard (Pierce Brosnan).