Jennifer Lawrence sexy per Harper's Bazaar

10:49 - Jennifer Lawrence, la "più talentuosa giovane attrice di tutta l'America" come l'ha definita la rivista "Rolling Stone", conquista la copertina di "Harper's Bazaar UK". Non solo attrice di successo ma anche bellezza sofistica dai lineamenti gentili, la Lawrence in questi scatti sfodera un lato sexy che stupisce e affascina tutti i suoi fan.

Premiata agli Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione ne "Il lato positivo", la Lawrence ha dimostrato in diverse occasioni il suo talento. Da Mystica (X-Men - L'inizio) a Katniss Everdeen (Hunger Games) Jennifer non ha mai deluso chi ha creduto in lei. Eppure, confessa al magazine inglese, le sono state fatte pressioni sulla sua forma fisica: "Ero giovane e mi hanno detto che se non fossi dimagrita avrei perso tutto. Io per tutta risposta ho vinto l'Oscar. Ora, se qualcuno pronuncia la parola "dieta" davanti a me, lo mando aff...". Decisa, caparbia, sguardo seducente, pose da diva e trasparenze ad hoc, la Lawerence dimostra di avere ben più di un lato positivo...