Jenna Jameson: "Torno all'hard per i miei figli"

15:19 - Nel 2008 Jenna Jameson aveva messo fine ai sogni erotici di migliaia di americani dicendo addio al mondo del porno. Ora, però, la stella dell'hard ci ha ripensato ed è recentemente tornata a spogliarsi davanti alla webcam per soldi. Il motivo? "Prendermi cura della mia famiglia" ha confessato a TMZ. La Jameson ha infatti qualche problemino finanziario, che ha portato al pignoramento della sua casa di Hollywood Hills.

Per risollevare la situazione finanziaria Jenna aveva tentato con la letteratura, ma il suo libro di memorie "Sugar" non ha riscosso molto successo ed è rimasto invenduto sugli scaffali. Per il benessere dei figli - e di molti maschietti - la 39enne è stata quindi stata costretta a tornare sui suoi passi, rispolverando lingerie audace e tacchi provocanti.