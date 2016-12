Jenna Jameson presenta "Sugar"

12:20 - Jenna Jameson ritorna con un nuovo libro. La pornostar firma l'erotic novel "Sugar", scritta in collaborazione con lo scrittore Hope Tarr. A presentarlo è proprio lei, alla libreria Barnes&Noble di New York, dove si è presentata con un abito lungo dalla scollatura generosa e il solito fare da femme fatale. Biondissima e sorridente, la Jameson ha ammaliato tutti i suoi fan.

La protagonista è una ex attrice di film per adulti che scappa a New York in cerca di una nuova vita, lontana dai riflettori. Autobiografico? In un'intervista Jenna ha affermato che questo libro si basa sulla sua verità pur non facendo alcun riferimento specifico.

D'altronde la sua vita l'aveva raccontata nel suo romanzo d'esordio, "How To Make Love Like a Porn Star", dove raccontava la sua fortunata carriera. La Jenson è sicura che anche questo nuovo libro diventerà un best seller:"E' il romanzo di cui le donne hanno bisogno", ha affermato sicura a Fox News.