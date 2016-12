Ivano Fossati, ecco il live prima del ritiro

10:46 - Ivano Fossati si è ritirato dalle scene ma ora torna, solo con immagini e musica, grazie al dvd di "Decadancing Tour", l'ultimo prima dell'addio. Realizzato da PennyLane Production e il Volatore per la regia di Duccio Forzano, il dvd è stato girato tra l'Auditorium della Conciliazione di Roma e il Piccolo Teatro di Milano e propone un documentario tra musica e parole del cantautore.

Il progetto musicale - distribuito da Artist First - nasce da un nuovo incontro tra Ivano Fossati e il regista Duccio Forzano. Entrambi genovesi, hanno lavorato già insieme in occasione della realizzazione del videoclip tratto dal brano “La decadenza” del 2011 e al quale si ispirano l’album e il tour.



"A due anni di distanza dai concerti coi quali ho voluto chiudere il mio lungo rapporto col palcoscenico – afferma Ivano Fossati - credo che queste immagini trovino ancora maggiore significato. Sono una corsa attraverso le canzoni, le riflessioni e l’amicizia. Vederle ha emozionato anche me. Si tratta di un vero e proprio omaggio alle persone che amano la mia musica e che continuano a manifestarmi il loro affetto. Penso di poter dire che questo concerto è per loro. Spero che basti a restituire un po’ dell’incredibile onda di amore che ho ricevuto".



“In questo racconto per immagini – sottolinea Duccio Forzano - traspare la consapevolezza del fatto che da ora in poi sarà praticamente impossibile assistere ad una esibizione pubblica di Ivano e questo mi ha accompagnato durante tutte le riprese. All'emozione di ascoltare ancora una volta le sue "poesie" durante il live si è aggiunta la commozione del saluto. Sensazioni, emozioni, luci e colori che rimarranno impressi per sempre in questo concerto, l'ultimo del suo ultimo tour".



Il dvd, disponibile nelle versioni standard e deluxe, contiene i maggiori successi di Ivano Fossati come "Carte da decifrare", "I treni a vapore", "La costruzione di un amore". Nell’edizione deluxe, in particolare, sono inseriti un dvd con quattro brani di bis, un cd con quattro rare registrazioni di brani mai pubblicati prima in versione live e un album fotografico che illustra le varie tappe del tour con le fotografie delle location e del backstage.