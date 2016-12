Ireland Baldwin: "Fare la modella fa bene all'autostima"

08:28 - Ireland Basinger Baldwin, 18 anni, ha la bellezza di sua madre (Kim Basinger) e lo spirito irriverente del padre (Alec Baldwin). Da poco ha debuttato come modella, ma aspira al cinema. A "Elle Italia" racconta tutto di sè e di come sia stata proprio la madre a spronarla verso la carriera di modella: "Ha pensato che mi avrebbe aiutata ad acquistare fiducia in me stessa, perché io non mi sono mai considerata carina".

Senza remore Ireland racconta di come, da adolescente, abbia dovuto lottare per accettare il proprio corpo e risolvere disturbi alimentari: "Ero completamente sregolata, mangiavo moltissimo quando ero triste e angosciata. Poi non mangiavo più a causa della rabbia che provavo per come mi vedevo".



E del rapporto tra lei e la mamma famosa rivela: "Mia madre è minuta e fragile, mentre io sono atletica e… con più roba da amare. Io ho il sederotto, mia madre ha le cosce che nemmeno si sfiorano. Proprio non sembriamo gemelle".