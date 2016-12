In vendita Villa Volpi, la casa di "Compagni di scuola"

15:14 - Se ne va un altro pezzo di storia del cinema italiano. E' in vendita, infatti, Villa Volpi, la casa che ospitò il set del celebre "Divorzio all'italiana". Costruita negli anni Cinquanta per il ministro del cinema Giuseppe Volpi di Misurata, la villa è da subito diventata meta ambita per i registi italiani. Tra le sue mura sono stati girati film come "Scipione l’Africano", con Alberto Sordi e "Compagni di scuola", di Carlo Verdone.

A dare la notizia il sito Immobiliare.it anche se c'è da precisare che la faraonica struttura sulle dune di Sabaudia era già stata messa in vendita al prezzo di 33 milioni di dollari. "Oggi per Villa Volpi servono 20 milioni di euro (26 milioni di dollari)", rivela Maurizio Pezzetta, di Christie's Real Estate, agenzia esclusivista della vendita. I più interessati al suo acquisto sembrano essere gli imprenditori stranieri, in particolare arabi e russi.