Il Volo dopo il successo americano: "Sogniamo Sanremo e Laura Pausini"

08:40 - In America sono delle star, ai loro concerti - 48 sold out - accorrono figlie con mamme e nonne. Il Volo, ossia Piero (20), Gianluca (18) e Ignazio (18), sull'onda del successo Usa lanciano il cd "Buon Natale - The Christmas Album". "In Italia siamo stati poco - ammettono a Tgcom24 - per questo, forse siamo meno conosciuti. Ma ci rifaremo magari con Sanremo, abbiamo delle bellissime canzoni e poi ci piacerebbe un duetto con Laura Pausini".

Da dove nasce l'idea di incidere un disco di Natale?

Due anni fa abbiamo pubblicato un Ep 'Il Volo - Christmas Favorites' con alcune canzoni di Natale. Adesso abbiamo deciso di aggiungerne altre per creare un vero e proprio disco: da Bianco Natale all'Ave Maria. Insomma sono tutti brani che non abbiamo mai eseguito.



Qual è il segreto del vostro successo americano?

La musica italiana colpisce sempre. Poi credo anche molto dipenda dall'età, siamo molto giovani e ciò desta anche curiosità in chi ci ascolta. Il nostro obiettivo è regalare emozioni anche alle ragazzine e i ragazzini che vengono ai nostri concerti.



E non ci sono solo loro...

E' vero. La media di età è molto varia perché ci sono spettatori dagli 8 ai 75 anni. I complimenti più belli ce li ha fatti una nonnina che oltre ad averci ringraziato per le emozioni ci ha detto 'Avete conquistato intere generazioni, ecco qui!'.



Però in Italia non c'è lo stesso successo. Come mai?

Sappiamo che c'è una dissonanza tra quello che succede in America e il nostro Paese. I motivi sono sicuramente legati al tempo per la promozione italiana, fino ad ora siamo rimasti concentrati sul mercato americano grazie all'apporto della nostra casa discografica. Insomma abbiamo passato troppo poco tempo in Italia ed è importante farsi vedere.



Ad esempio partecipare al Festival di Sanremo?

Sì. Abbiamo delle canzoni bellissime. Vediamo se - in caso di risposta positiva - riusciremo poi ad incastrare i nostri impegni. Ci teniamo molto comunque.



C'è un duetto che desiderate fortemente?

In soli tre anni di carriera abbiamo cantato con i grandi della musica da Eros Ramazzotti a Barbra Streisand. Laura Pausini sarebbe veramente il coronamento di un sogno.



Cosa avete imparato dal mondo dello showbusiness?

La bellezza di portare il belcanto in giro per il mondo è per noi una dimostrazione di amore per quello che facciamo. I soldi sono l'ultima cosa a cui pensiamo. Le emozioni che riusciamo a regalare al pubblico ci ripagano e non vediamo l'ora di esibirci alla Basilica di Assisi il 14 dicembre per cantare brani sacri. Sarà una bellissima esperienza.