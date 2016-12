Il Mundial '82 va in scena a teatro

11:05 - Il mondiale dell'82. Quelli che non c'erano, o semplicemente non intuiscono, pensano che sia un tormentone vintage, una bandiera sventolata dagli ultra quarantenni in nome della fuggita gioventù. Sbagliato. Il mondiale dell'82 è una meravigliosa scatola in cui l'anima di chi l'ha vissuto - e di chi lo vuole vivere - trova un posto bello, vivo, stimoli ed emozioni che partono da uno sport (anzi, per noi italioti, "lo" sport) per sprigionarsi poi verso mille direzioni fatte di pensieri, suoni, ricordi, colori, filosofie di vita e di pallone (che poi è la stessa cosa).

Il mondiale '82 è qualcosa che per la sua natura sta bene in un teatro ed è forse normale che allora, finalmente, uno degli adolescenti dell'82 abbia ricomposto e condotto verso un palco il caleidoscopio di immagini, parole, musica ancora e sempre dentro la sua testa. Alessandro Pilloni, classe '71, maglietta rigorosamente azzurra, è stato straordinariamente e creativamente integralista nell'appoggiarsi al libro di Vittorio Sermonti "Dov'è la vittoria", usare al 99% le parole, rievocate da quel volume, dette e scritte dai protagonisti e dai loro comprimari (giornalisti, politici, popolone tifoso) in quei giorni incredibili e mettere insieme "La pugna e la pipa" non prima di avere chiamato ad accompagnarlo Andrea Santonastaso.



E' un racconto in crescendo, come in crescendo fu il Mundial degli azzurri. Un racconto fedelissimo alla realtà, a ogni piccolo particolare che, se inesatto, al calciofilo "malato" non sfuggirebbe (Pilloni recita alla velocità della luce formazione e panchina dei polacchi: sembra un gramelot, ma è tutto rigorosamente giusto), è un viaggio da Bearzot a Bearzot, dallo schiaffo alla tifosa insultante alla partenza di Fiumicino al trionfo del c.t. descamisado sulle spalle di quei fantastici giocatori l'11 luglio 1982, la sera dei miracoli.



A proposito, anche tutto il soundtrack della pièce è targato '82, e allora bello ascoltare, rivedere, ricordare, ridere (impossibile non farlo con il Pertini di Pilloni e il Paolo Rossi di Santonastaso) tra Camerini e Plastic Bertrand, i bravi ragazzi di Bosè e il centro di gravità permanente di Battiato. E ruotando così bene il caleidoscopio, infine, è impossibile non incrociare prima o poi il brividino. "La pugna e la pipa" dura giusto 90 minuti. Partita stravinta.



"La pugna e la pipa"

di Alessandro Pilloni

con Alessandro Pilloni e Andrea Santonastaso

al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 27 ottobre