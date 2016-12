Il Cristo di Don Camillo e Peppone in processione a Brescello

11:59 - Nei film di Don Camillo e Peppone era il terzo protagonista, saggio e immobile, doppiato da grandi attori come Ruggero Ruggeri e Renzo Ricci: stiamo parlando del Crocifisso di Brescello (RE), meglio conosciuto come il “Cristo parlante”. Dopo quasi 50 anni, il Crocifisso con cui Don Camillo si confidava nei momenti di difficoltà, è uscito dalla cappella della Chiesa di Brescello dove era stato sistemato alla fine delle riprese dell'ultimo film (5 pellicole in tutto, dal 1952 al 1970, diventati subito dei cult). E’ stato il nuovo “Don Camillo”, don Evandro Gherardi, ad avere l'idea di riportare in auge un’antica tradizione popolare e di renderne protagonista il famoso crocifisso: la processione fino alla foce dell’Enza, dove il fiume si getta nel Po. Il corteo, al quale hanno preso parte anche il sindaco Giuseppe Vezzani, il neo vicario generale della diocesi, don Alberto Nicelli e il comandante dei carabinieri Stefano Airini, ha sfilato fino alle sponde del Po per pregare affinché il “grande fiume” non provochi allagamenti e danni alle comunità locali. Un momento di riflessione è stato dedicato anche alle vittime del naufragio di Lampedusa.