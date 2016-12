Il cinema incontra il sociale

13:18 - Dall'attrice Carolina Crescentini al "fotografo delle dive" Bruno Oliviero, da Paolo Jannacci al regista Giuliano Montaldi e al comico Franco Neri, i protagonisti del cinema e della fotografia "solidali" vengono premiati in una notte delle "Stelle", dove a brillare sono tutti coloro, artisti affermati, giovani talenti e grandi maestri, le cui opere hanno avuto e hanno un forte impatto sociale. E' il senso della serata “5th International Social Commitment Award” organizzata nell'elegante cornice del Teatro Del Verme a Milano lunedì 14 ottobre, per attribuire le cosiddette "Stelle al Merito Sociale".

21 le personalità nazionali di primo piano del mondo del cinema, dell’imprenditoria e del volontariato che ricevereanno il premio. Un riconoscimento che rende onore a chi ha saputo e voluto unire arte e solidarietà. Una manifestazione unica nel suo genere organizzata dall’associazione Cultura&Solidarietà, che è anche una festa del cinema e del sociale, con workshop per tutta la giornata, momenti di intrattenimento e di spettacolo durante la serata e una mostra fotografica di grande effetto allestita nella hall del tetro, Oltre la crisi, con gli scatti d'autore del grande artista dell'obiettivo Bruno Oliviero, "il fotografo delle dive". Venti fotografie in bianco e nero per esprimere il momento di crisi economica, sociale e culturale, che viviamo, da una prospettiva particolare, monitorando le reazioni e la capacità di adattamento della donna a ciò che le accade attorno. Dal prezzo della benzina salito alle stelle, alle spese quotidiane che aumentano a dismisura, dallo sfaldamento dei valori alla povertà che avanza, dalla precarietà al crollo delle certezze, tutto è rielaborato per immagini nei bellissimi scatti del fotografo romano. Che hanno comeprotagonista principale l'attrice e scrittrice Simonetta Lein, interprete espressiva della variegata realtà che ci circonda. Nell'unica fotografia a colori della mostra, la Lein cammina mano nella mano con una bambina. Simbolo del futuro, forza del nostro presente. Motivo per il quale tutti noi possiamo impegnarci nel guardare avanti. Coscienti del problema. Oltre la crisi.