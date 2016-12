Il Capodanno in piazza sarà esplosivo

09:05 - Niccolò Fabi con Malika Ayane, Nina Zilli e Daniele Silvestri a Roma, Mario Biondi e Marco Mengoni da Rimini, a Milano superstar Elio e le Storie Tese, Alessandra Amoroso invece sarà di scena a Salerno. Insomma il Capodanno in musica in attesa del 2014 sarà esplosivo in tutta Italia.

NICCOLO' FABI E MALIKA ROMA - Il Concerto di Capodanno della Capitale si terrà al Circo Massimo. Il cast ècomposto da Niccolò Fabi, Malika Ayane, Nina Zilli, Daniele Silvestri. A dare il via ai festeggiamenti è la reggae band Radici nel Cemento, madrina della serata Gioia Marzocchi.



ELIO E LE STORIE TESE A MILANO - In Piazza Duomo a Milano fino dopo la mezzanotte di Elio e le Storie tese preceduti dai Motel Connection.



MENGONI E BIONDI A RIMINI E SU CANALE 5 - Marco Mengoni e Mario Biondi saranno i protagonisti della lunga notte di Rimini, per la terza edizione del "Capodanno più lungo del mondo". Lo show si terrà in piazzale Fellini e andrà in onda in diretta tv su Canale 5, con la conduzione di Serena Autieri e Alvin.



E TANTI ALTRI DA TORINO ALLA SICILIA - Paolo Belli e la sua Big band saranno in Piazza Grande a Modena. Firenze propone, in piazza della Stazione, Max Pezzali e in piazza della Repubblica musica swing e jazz. A Torino, il conto alla rovescia si farà da piazza San Carlo con Giuliano Palma. A Palermo c'è Max Gazzè in piazza Politeama, mentre Catania punta su Goran Bregovic per il concerto da Piazza Duomo. In Liguria per San Silvestro arrivano Nek, in piazzale Lorenzo Vesco a Sanremo, Roberto Vecchioni a Savona, in piazzetta D'Alaggio, e il rapper milanese Emis Killa a La Spezia, in piazza Beverini. In Sardegna, ad Alghero, arrivano i Negrita, mentre a Salerno arriva Alessandra Amoroso.