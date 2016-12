I segreti di "Bisogna Vivere"

16:02 - Tracklist "Bisogna Vivere" 1 Bisogna Vivere 2 Prima che tutto finisca 3 Solo insieme saremo felici 4 BellEmilia 5 Il nascondiglio delle parole d'amore 6 A me capita 7 La piramide 8 Sono un "ti amo" 9 Ti porto al mare 10 Ogni vita è grande. Il dvd, allegato al cd nella versione deluxe, si sviluppa come un diario di lavorazione e mostra come è nato il disco, insieme ad autori, collaboratori e musicisti.