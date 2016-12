Hugh Jackman shock su Twitter: "Ho avuto un cancro alla pelle, fate prevenzione"

09:21 - "Deb mi ha imposto di farmi controllare il segno sul naso", ha scritto Hugh Jackman su Twitter riferendosi alla moglie Deborra-Lee Furness. "E aveva davvero ragione! Avevo un carcinoma basocellulare non siate incoscienti come me", ha aggiunto. L'attore australiano ha rivelato di aver subito un trattamento per cancro alla pelle, pubblicando una foto in Instagram con un cerotto sul naso.

La star di film d'azione, nominato all'Oscar per il ruolo di Jean Valjean nel musical "Les Miserables", ha raccomandato ai suoi follower di farsi controllare segni sospetti sulla pelle e di usare crema solare. Tuttavia non ha precisato quando ha avuto la diagnosi, quando ha ricevuto il trattamento, né in quale fase di trattamento si trova. Il carcinoma basocellulare è la forma più comune di cancro alla pelle, con quasi 300 mila casi diagnosticati ogni anno nella sola Australia. Di solito si sviluppa sulla pelle esposta al sole, come la testa, il collo e il dorso delle mani, è particolarmente comune sul viso e sul naso.