Hollywood, morta Joan Fontaine

05:59 - Joan Fontaine, star di Hollywood degli anni Quaranta, è morta all'età di 96 anni nella sua casa di Carmel, in California. Sorella minore di Olivia de Havilland, era nata il 22 ottobre 1917 a Tokyo: cittadina britannica naturalizzata americana nel 1943, ha conquistato tre nomination e un Oscar nel 1942 per il film "Il sospetto" di Alfred Hitchcock. Sposata quattro volte, ha avuto due figlie. Il suo nome è scritto nella Walk of Fame.