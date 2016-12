Harry Potter finisce sui francobolli

13:42 - Nuova vita per Harry Potter, che dopo la fine della saga ricomparirà nella buca delle lettere degli americani. U.S. Postal Service ha infatti omaggiato i personaggi della serie fantasy con una collezione speciale di francobolli, composta da venti pezzi. L'azienda si è affidata al celebre maghetto nella speranza che almeno lui riesca a compiere una delle magie più difficili: riempire le casse vuote delle poste americane.

L'operazione ha però creato parecchie polemiche. L'azienda postale ha infatti scavalcato il comitato predisposto alla scelta delle personalità da mettere sui francobolli, selezionando in autonomia le immagini. Oltre a questo l'intera collezione è stata dedicata ad un personaggio non americano (Harry Potter è infatti inglese), cosa che non è andata giù ai membri più patriottici del comitato.