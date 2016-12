Tgcom24 >

Halloween, ecco le celebrità trasformate in vampiri assetati di sangue 31 ottobre 2013 Halloween, ecco le celebrità trasformate in vampiri assetati di sangue E' la notte delle streghe per eccellenza e qualcuno ha pensato bene di rivisitare alcune star, da Monica Bellucci a Beyoncè, in chiave horror

19:13 - Halloween, la notte delle streghe. E così qualcuno ha pensato bene di provare a vedere come sarebbero alcune celebrità in chiave horror/vampiresca. Da Monica Bellucci a Beyoncè, passando per Madonna, Emma Watson e Jennifer Lopez, ecco quindi abili lavori di Photoshop per trasformare le stelle in bellezze sì, ma con canini affilati e assetate di sangue.