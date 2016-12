Haley Joel Osment, ecco com'è oggi

09:37 - A 11 anni, nel 1999, ha conosciuto il grande successo, tanto che Haley Joel Osment è stato persino candidato all'Oscar per la sua interpretazione ne "Il sesto senso". Poi però l'attore è stato dimenticato da Hollywood. Un po' perché è stato vittima d un brutto incidente che l'ha tenuto fermo per molto tempo, un po' per problemi di alcol e droga. Adesso che di anni ne ha 25, è pronto a tornare in pista con il film, "I'll follow you down". Eccolo oggi.