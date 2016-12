Grammy Awards, incetta di nomination per Jay-Z e Justin Timberlake

09:24 - Con un grande concerto evento al Nokia Theatre di Los Angeles, sono state rese note le nomination per la 56esima edizione dei Grammy Awards, ossia gli Oscar della musica. In testa con 9 candidature c'è Jay-Z a seguire con 7 Kendrick Lamar, Macklemore e Ryan Lewis, Justin Timberlake e Pharrell Williams. Da segnalare l'assenza di Lady Gaga, Justin Bieber e Miley Cyrus. Cerimonia di premiazione il 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles.

Per l'album dell'anno in gara ci sono Sara Bareilles con "The Blessed Unrest", i Daft Punk con "Random Access Memories", "Good Kid, M.A.A.D City" di Kendrick Lamar, Macklemore & Ryan Lewis per "The Heist" e "Red" di Taylor Swift. Per la Miglior Canzone ci sarà un vincitore tra "Just Give Me a Reason" di P!nk, "Locked Out of Heaven" di Bruno Mars, il tormentone "Roar" di Katy Perry, "Royals" della rivelazione Lorde e "Same Love" di Macklemore & Ryan.