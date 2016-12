Gli attori di "Hunger Games" a RomaRissa dei fans al Festival del Cinema

13:59 - Si sa, si possono fare pazzie pur di sfiorare o perlomeno dare un'occhiata da vicino alla star del momento. E così questa mattina alle 8:30, all'apertura dei cancelli del Festival del Cinema di Roma, centinaia di ragazzi si sono accapigliati pur di entrare nel porticato che costeggia il red carpet: alle 17:30 è attesa l'eroina premio Oscar di "Hunger Games", Jennifer Lawrence, insieme al cast completo del film.

Un centinaio di giovani armati di sacchi a pelo questa notte ha dormito dentro la cavea dell'Auditorium, scrivendosi sulla mano un numero di ipotetico ordine di ingresso, per autoregolamentarsi. Ma quando i cancelli sono stati aperti, le buone intenzioni sono venute meno e un altro centinaio di persone è entrato con spintoni, rischiando anche di provocare qualche incidente più serio. Nella calca diverse ragazzine sono rimaste contuse.



Ora la situazione è tornata calma, ma l'attesa per il passaggio dell'attrice premio Oscar è ancora lunga. Dall'organizzazione è stato detto che solo i giovani con il biglietto d'ingresso per la proiezione in sala potevano sostare nella zona. "Il pubblico non in possesso di biglietto o accredito può assistere al tappeto rosso anche dalla cavea superiore", si legge nei cartelli rossi del Festival esposti per disciplinare l'afflusso. Se riuscirà o meno è tutto da vedere. Per calmare le centinaia di ragazzini che attendevano l’apertura dei cancelli è dovuta intervenire la polizia. Per parlare con i ragazzi pare che le forze dell’ordine abbiano dovuto chiedere in prestito un megafono agli addetti ai lavori del film italiano "Take Five", di Guido Lombardi.