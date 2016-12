Gli anni 80 di Antonella Lo Coco

17:38 - Antonella Lo Coco, ex concorrente di "X Factor 2012", pubblica il nuovo Ep "LoverCover". Il singolo è "Call Me", brano di Blondie del 1980. La canzone è stata presentata a "Io Canto", condotto in prima serata su Canale 5 da Gerry Scotti, dove la cantante è stata uno dei 5 membri della giuria di qualità.

Oltre a “Call me”, la Lo Coco canta dal vivo le sue versioni in chiave acustica di altre due hit degli anni Ottanta: “Smalltown Boy” (Bronski Beat, 1984) e “The Passenger” (Iggy Pop, 1977). L'Ep è prodotto da Paolo Guerra per Agidi, con la direzione artistica di Charlie Rapino. Gli arrangiamenti sono di Marco Sabiu.