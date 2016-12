Giuliano Gemma, l'abbraccio di amici vip e gente comune

18:37 - Le note di Ennio Morricone scritte per "Una Pistola Per Ringo", hanno accompagnato l'uscita del feretro di Giuliano Gemma, portato a spalla dai Vigili del Fuoco, al termine dei funerali che si sono svolti in Piazza del Popolo nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli. A fine cerimonia, sul sagrato, hanno ricordato l'attore, parlando alle centinaia di persone sulla piazza Walter Veltroni, Francesco Rutelli e amici come Nino Benvenuti.

Tra i presenti Ursula Andress, Bud Spencer, Giuliano Montaldo, che ha anche letto la preghiera degli artisti, Alessio Boni, Fabrizio Frizzi, Ninetto Davoli, Flavia Barca, assessore alla Cultura del Comune di Roma, Fabio Testi, Franco Nero. Al termine della messa hanno salutato l'attore la moglie Baba Richerme e le figlie Vera e Giuliana. Accanto al feretro, per tutta la cerimonia, il picchetto dei Vigili del Fuoco, corpo in cui Gemma aveva fatto il militare, e ai lati dell'altare le corone di fiori del Comune di Roma e del presidente della Repubblica. Gemma, scomparso martedì per le conseguenze di un incidente d'auto vicino Cerveteri, sarà tumulato nella tomba di famiglia nel cimitero di Prima Porta.