Giorgio Gaber, rivive il Teatro-Canzone

16:17 - La Fondazione Gaber chiude l'annata di celebrazioni per ricordare il decennale della scomparsa dell'artista, con la ristampa dell'unico documento video, esplicitamente voluto da Gaber, che testimonia tutto il suo Teatro-Canzone, da "Il Signor G" datato 1970 ai 20 anni successivi. Esce il 19 novembre su etichetta Artist First "Le storie del Signor G" in quattro dvd con immagini accuratamente restaurate e rimasterizzate.

Registrate al Teatro Comunale di Pietrasanta nel luglio del '91, le quattro ore di filmati ripercorrono tutto il Teatro-Canzone con un’impostazione scenografica rigorosamente teatrale.



Gaber realizzò queste immagini, occupandosi personalmente della scelta dei brani delle quattro parti, della scaletta, delle inquadrature, oltre che del montaggio finale. Il documento, grazie alla sua nota meticolosità nella regia, alla cura dei particolari, al suo entusiasmo e alla competenza, evidenzia i primi piani del viso, la sua straordinaria mimica e la singolare comunicazione che dal palcoscenico arriva dritto alla platea. Suggestionato dalla visione di questi filmati, Mario Monicelli volle Gaber nel suo film “Rossini Rossini”.