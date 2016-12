Giorgia in tour da maggio 2014

14:51 - Da venerdì 4 ottobre arriva in tutte le radio, iTunes e store digitali, "Quando una stella muore", primo singolo del nuovo album di Giorgia (in uscita il 5 novembre). Nello stesso giorno inizierà la prevendita dei biglietti per il tour, prodotto da Live Nation, che partirà il 3 maggio da Padova e toccherà i palazzetti più importanti d'Italia da Milano (il 10 al MediolanumForum) a Roma (il 17 al Palalottomatica).



Ecco il calendario completo: 3 maggio – Padova – Palafabris 4 maggio – Montichiari (BS) – Palageorge 6 maggio – Rimini – 105 Stadium 7 maggio – Bologna – Paladozza 10 maggio – Milano – Mediolanum Forum 13 maggio – Torino – Palaolimpico 14 maggio – Ancona – Palarossini 17 maggio – Roma – Palalottomatica 20 maggio – Napoli – Palapartenope 22 maggio – Firenze – Mandela Forum.